Girne Zeytinlik bölgesinde, ayrılma aşamasındaki eşi ile sözlü tartışma sonrası elleri ile boğazını sıkarak, tehdit ettiği iddiası ile tutuklanan Ö.K., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı ‘Şiddet tehdidi’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Birkan Gertik, olayın Zeytinlik bölgesinde yaşandığını söyledi. Zanlının 2 yıldır eşi ile ayrı yaşadığını, çıkan sözlü tartışma neticesinde Ö.K.’nin eşinin boğazını sıkarak, “Polise gidersen leşin çıkar bu gece” dediğini ifade eden Gertik, gerekli doktor raporunun temin edildiğini müştekinin boğazında kızarıklık tespit edildiğini kaydetti.

ÇOCUKTAN DA İFADE ALINDI

Polis memuru, zanlının davalarını kabul etmediği yönünde ifade verdiğini anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, KKTC vatandaşı zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının ileride davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 40 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 500 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.