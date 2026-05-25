KKTCde geçtiğimiz hafta 20 yangın çıktı ve 29 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiyeden verilen bilgiye göre, yangınlar sonucu meydana gelen zarar miktarı 3 milyon 159 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri, " elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, çöplük alanda yanan ateşin araziye sirayet etmesi, elektrik trafosunda oluşan yüklenme sonucu çıkan kıvılcımlar, faal durumdaki traktörün egzozundan çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturması ve kişi/ler tarafından yakma" olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise;"araçların motor bölümünde, su depoları arasında ve yüksek ağaçlarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, apartman dairesinin balkonunda, mobilya fabrikasının çatısında ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, yem çukuruna düşen ve ağılın süt sağma kanalında mahsur kalan tosunların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" şeklinde belirtildi.