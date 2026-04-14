Yusuf Karayusufoğlu

Master masa tenisçimiz Selda Orhon 10-11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul

Maltepe tesislerinde yapılan QUEEN CUP KUPASI’nda (Anne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV)) yararına olan turnuva), 50-59 yaş gurubunda tek ve 30-49 yaş grubunda çift kadınlar kategorisinde mücadele etti. Ferdi müsabakalarda gurubundan 2. Çıkan Selda Orhon öğleden sonra Eleme grubu maçlarında çeyrek finale kadar yükseldi. Selda Orhon çift kadınlarda arkadaşı Nadigül Güdül ile finale yükselmesine rağmen, finalde yenilerek ikinci oldular.