KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 2025-2026 öğretim yılı Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışmaları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan yarışlarda okullar finallere kalabilmek için yarıştı. Müsabakalar sonunda kızlarda ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu elemeleri birinci olarak tamamladı. Erkeklerde Güzelyurt Türk Maarif Koleji ikinci, Türk Maarif Koleji üçüncü oldu. Kızlarda ikinci Levent Kolej olurken, Necat British College (Lefkoşa) elemeleri üçüncü olarak tamamladı.

Takım sıralamalarında ilk sekiz içerisinde yer alan okullar şu şekilde:

Yıldız Erkekler

1. Şht. Turgut Ortaokulu - 568 Puan

2. Güzelyurt Türk Maarif Koleji - 473 Puan

3. Türk Maarif Koleji - 460 Puan

4. Lapta Yavuzlar Lisesi - 458 Puan

5. Muharrem Döveç Ortaokulu - 452 Puan

6. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji - 418 Puan

7. Mehmetçik Ortaokulu - 403 Puan

8. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 390 Puan

Yıldız Kızlar

1. Şht. Turgut Ortaokulu - 507 Puan

2. Levent Kolej - 495 Puan

3. Necat British College (Lefkoşa) - 491 Puan

4. Necat British College (Alsancak) - 449 Puan

5. Lapta Yavuzlar Lisesi - 436 Puan

6. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji - 428 Puan

7. Erenköy Lisesi - 419 Puan

8. Çanakkale Ortaokulu - 411 Puan