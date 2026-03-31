Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu, Tuborg Darts Süper Ligi on altıncı hafta maçları ile devam etti.

Gerçekleşen on altıncı hafta süper lig maçlarında devam etti. Güzelyurt Darts Birliği konuk ettiği, Beyarmudu Belediyesi Darts Takımını 10 – 6, Lefkoşa Spor Birliği konuk olduğu, Diamond Child Darts Derneğini 10 – 6, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü konuk ettiği, Fota Darts Derneğini 11 – 5, Minareliköy Spor Kulübü konuk olduğu, Gazi Mağusa Darts Birliğini 11 – 5, Gönyeli Darts Birliği konuk olduğu, Vadili Dostları Darts Derneğini 14 – 2, Cihangir Spor Kulübü konuk olduğu, Kıbrıs Dart Derneğini 10 – 6 mağlup etti.