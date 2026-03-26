Gazimağusa Şehit Hüseyin Akil İlkokulu, Türkiye Okul Sporları Küçükler Voleybol Turnuvası’nda yarı final aşamasına yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Son 32 takım arasında yer alan ekip, dün Trabzon’da başlayan karşılaşmalarda Türkiye saati ile 18.00’de sahaya çıktı. Temsilcimiz ilk maçında sahadan mağlup ayrılırken Batman, Ordu ve Artvin şampiyonlarıyla aynı grupta mücadele edecek.

Grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde bir üst tura yükselecek olan takım, cumartesi günü Türkiye finallerine katılabilmek için eleme maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın da kazanılması durumunda, Mayıs ayında Aksaray’da düzenlenecek finallerde yer alma hakkı elde edilecek.