Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, 12-13 Mayıs 2026 tarihlerinde Güzelyurt’ta düzenlenecek Olimpik Festival kapsamında yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamalı, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde Güzelyurt’ta bir dizi temas yaptıklarını belirterek, Turgut Köroğlu, Mehmet Kayan ve Mahmut Özçınar ile yapılan görüşmelerde projeye verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Söz konusu ziyaretlerde gösterilen yakın ilgi ve katkılardan dolayı teşekkür eden Kamalı, “Gençlerimiz için çalışmalarını sürdüren Milli Olimpiyat Komitemiz, stratejik planı çerçevesinde önemli projeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Güzelyurt’ta düzenleyeceğimiz Olimpik Festival de bu vizyonun önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Festival hazırlıkları kapsamında eğitim kurumlarının da sürece aktif katkı sunduğunu vurgulayan Kamalı, Şehit Turgut Ortaokulu ile Kurtuluş Lisesi öğretmen ve öğrencilerine gösterdikleri ilgi ve emeklerden dolayı teşekkür etti.

Kamalı, 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Olimpik Festival’e tüm Güzelyurt halkını davet etti.