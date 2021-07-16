Satrançta yeni başkan Yeten

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu olağanüstü genel kurulu yapılırken, Başkanlığa Hüseyin Yeten seçildi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF), Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirerek yeni Federasyon Başkanını ve Yönetim Kurulu’nu belirledi. Federasyon Başkanlığı’na Hüseyin Yeten seçildi. Yeten, kendini bu göreve getirenlere teşekkür etti.

KKSF’nin Olağanüstü Genel Kurulu, 14 Temmuz Çarşamba akşamı, Spor Yazarları Derneği’nde Covid-19 önlemlerine uygun olarak gerçekleştirildi. Saat 19.00’da açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile başlayan Genel Kurul, saygı duruşu ile devam etti. Divan Başkanlığı’na Ahmet Kansal, Sekreterliği’ne Ayşe Türeller Tolgar ile Nejat Kıraçoğlu seçildi.

Açılış konuşması yapan Federasyon’un eski Başkanı Doç. Dr. Hasan Samani, görevi kendilerinden devralacak yeni Başkan ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileyerek her koşulda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Faaliyet Raporu ve Mali Raporun takdim edilerek aklanmasının ardından Başkan ve Yönetim Kurulu belirlendi. Federasyon Başkanlığı’na Hüseyin Yeten seçildi.

Ceza ve Disiplin Kurulu Başkanlığına Haluk Ramon Serhun, Denetleme Kurulu Başkanlığına Arsoy Azak ve üyeliklerine de Ahmet Tolon ile Nejat Kıraçoğlu'nun seçilmesinin ardından Olağanüstü Genel Kurul dilek ve temennilerin sunulması ile tamamlandı.

Kurul’da Federasyon Başkanı ve sekiz Yönetim Kurulu Üyesi belirlendi. Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Yeten (Başkan)

Evrim Kansal

Çağın Kansal

Kaan Kutlay

Muzaffer Ermemiş

İrfan Tunçalp

Melis Hoca

Ahmet Aslım

Erhan Demirciler



