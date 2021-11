Satrançta şampiyonAğdelen

2021 KKTC Genel Satranç Şampiyonu 6 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen olurken, FM Yamaç Samani ikinciliği elde etti

2021 KKTC Genel Satranç Şampiyonu FM Hüseyin Can Ağdelen oldu. 2021 KKTC Genel Satranç Şampiyonası 12- 15 Kasım tarihleri süresince AcapulcoHotel'de gerçekleştirildi.

Açılışını 12 Kasım 2021 Cuma günü Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yaptığı şampiyona akıllı tahtalar aracılığı ile canlı olarak Lichess.org sitesinden tüm satranç severler tarafından takip edilebildi. Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Facebook sayfasından maçlar 7 tur boyunca konuk yorumcular tarafından yorumlandı.

Çekişmeli 7 turun ardından şampiyona 15 Kasım 2021 Pazartesi günü sona erdi. 2021 KKTC Genel Satranç Şampiyonu 6 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen oldu.

Final sıralama şu şekildedir:

1. FM Hüseyin Can Ağdelen - Kupa

2. FM Yamaç Samani - Kupa

3. Hüseyin Sertbay - Kupa

4. Kemal Yıldırım - Kupa

5. Hüseyin Serbülent - Kupa

6. Ali Nailer - Madalya

7. Ata Atasoy - Madalya

8. BarçınÖzcem - Madalya

9. Ali Genç - Madalya

10. Tuğra İstillozlu - Madalya

11. Ufuk Tarman - Madalya

12. Mücahit Sazlık - Madalya