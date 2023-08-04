“Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Satranç Turnuvası 2023” düzenleniyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliğinde 12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde 2011-2018 yılları arasında doğumlu çocukların katılımıyla “Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Satranç Turnuvası 2023” düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl düzenledikleri turnuva ile satrancın çocukların hayatındaki önemine vurgu yapmayı, onları desteklemeyi ve teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Satrancın çocukların zeka ve sosyal olarak gelişimindeki önemine değinen Taşargöl, etkinliği her yıl düzenlenecek turnuvalarla geleneksel hale getirmeyi dilediklerini de belirtti.

65 Kare Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Arsoy Azak, Kıbrıs Türk Tabipler Odası ile turnuva düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek her turnuvanın çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Satranç turnuvalarıyla birçok çocuğun bakış açısının değiştiğini belirten Azak, satrancın ülkemizde daha fazla yaygınlaşması, zeka ve sosyal gelişim için turnuvaların artması temennisinde bulundu.

12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek turnuva, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde (Med Club) yapılacak.

