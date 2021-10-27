Havva Özay Turnuvası’nda sona doğru

minikler kategorisinde çocuklaröğretmenleri eşliğinde güzel oyunlar çıkardılar.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2021 Yaş Grupları Turnuvası için antrenman niteliği de taşıyan Havva Özay Anı Turnuvası’nda açık kategoride zirve iyice şekillendi. Son 2 tura Tuğberk Bardak, Hüseyin Sertbay, Hüseyin Serbülent ve Orçun Şemi Tabak kayıpsız girecek.
Oldukça heyecanlı ve kaliteli maçların oynanmasının beklendiği4. Tur, 30 Ekim Cumartesi günü MağusaBandabulya’da gerçekleşecek.
Dördüncü tur açık kategori eşlendirmeleri şöyle:
|Masa
|No.
|İsim
|Rtg
|Puan
|Sonuç
|Puan
|İsim
|Rtg
|No.
|1
|1
|Sertbay Hüseyin
|2160
|3
|3
|Bardak Tuğberk
|1639
|9
|2
|4
|Tabak Orçun Şemi
|1905
|3
|3
|Serbülent Hüseyin
|2011
|2
|3
|3
|Giriş Rüçhan
|1951
|2
|2
|Midem İsmail Eren
|1520
|21
|4
|5
|Atasoy Ata
|1895
|2
|2
|Özaydın Bartu
|1405
|24
|5
|26
|Özay Özgün
|1298
|2
|2
|Karakuş Ali
|1771
|6
|6
|22
|Kesen Selay
|1518
|2
|2
|Nay Ali Doğan
|1736
|7
|7
|20
|İrfanoğluTamay
|1522
|1½
|2
|Tumburi Emir
|1558
|19
|8
|23
|Dolu Doruk
|1444
|1½
|1½
|Öztürk Tolga
|1683
|8
|9
|10
|Sarı Emircan
|1629
|1½
|1½
|Yurtal Furkan
|1619
|12
|10
|11
|Evram Deniz
|1623
|1
|1½
|Şeker Gökhan
|1580
|15
|11
|13
|Başarır Hasan
|1617
|1
|1
|Nay Berk
|1562
|18
|12
|28
|Fegan Buse
|1251
|1
|1
|İstillozlu Tuğra
|1594
|14
|13
|16
|Tarman Ufuk
|1576
|1
|1
|Narlı Cem
|1290
|27
|14
|17
|Doğan Nezafet
|1575
|1
|1
|Engizel Uran
|0
|31
|15
|25
|Midem Ali Canel
|1377
|0
|0
|Sarı Ecem
|1203
|29