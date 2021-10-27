Havva Özay Turnuvası’nda sona doğru

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2021 Yaş Grupları Turnuvasına antrenman niteliği de taşıyan Havva Özay Anı Turnuvası’nda sona doğru yaklaşılırken, heyecan da artıyor

Masa No. İsim Rtg Puan Sonuç Puan İsim Rtg No. 1 1 Sertbay Hüseyin 2160 3 3 Bardak Tuğberk 1639 9 2 4 Tabak Orçun Şemi 1905 3 3 Serbülent Hüseyin 2011 2 3 3 Giriş Rüçhan 1951 2 2 Midem İsmail Eren 1520 21 4 5 Atasoy Ata 1895 2 2 Özaydın Bartu 1405 24 5 26 Özay Özgün 1298 2 2 Karakuş Ali 1771 6 6 22 Kesen Selay 1518 2 2 Nay Ali Doğan 1736 7 7 20 İrfanoğluTamay 1522 1½ 2 Tumburi Emir 1558 19 8 23 Dolu Doruk 1444 1½ 1½ Öztürk Tolga 1683 8 9 10 Sarı Emircan 1629 1½ 1½ Yurtal Furkan 1619 12 10 11 Evram Deniz 1623 1 1½ Şeker Gökhan 1580 15 11 13 Başarır Hasan 1617 1 1 Nay Berk 1562 18 12 28 Fegan Buse 1251 1 1 İstillozlu Tuğra 1594 14 13 16 Tarman Ufuk 1576 1 1 Narlı Cem 1290 27 14 17 Doğan Nezafet 1575 1 1 Engizel Uran 0 31 15 25 Midem Ali Canel 1377 0 0 Sarı Ecem 1203 29

Havva Özay Anı Turnuvası’nda oynanan 3. tur karşılaşmalarıyla, sona doğru yaklaşılırken,minikler kategorisinde çocuklaröğretmenleri eşliğinde güzel oyunlar çıkardılar.Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2021 Yaş Grupları Turnuvası için antrenman niteliği de taşıyan Havva Özay Anı Turnuvası’nda açık kategoride zirve iyice şekillendi. Son 2 tura Tuğberk Bardak, Hüseyin Sertbay, Hüseyin Serbülent ve Orçun Şemi Tabak kayıpsız girecek.Oldukça heyecanlı ve kaliteli maçların oynanmasının beklendiği4. Tur, 30 Ekim Cumartesi günü MağusaBandabulya’da gerçekleşecek.Dördüncü tur açık kategori eşlendirmeleri şöyle: