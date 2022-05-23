FM Hüseyin CanAğdelen ve Masal Oğuz Şampiyon

Satrançta Pazar günü gerçekleşen 4. Ak-Günler İşletmeleri Ltd Şti Satranç Turnuvası’nda Büyükler Kategorisini 5 maçta 4.5 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen kazanırken FM Yamaç Samani de aynı puanla ikinci oldu. Kadir Efe Ermemiş 4 puanla 3. olurken yine aynı puana sahip Kemal Yıldırım 4. oldu. Bu kategoride Zehra Ece Ermemiş 3 puanla Bayanlar Birincisi oldu. Salih Kompil 3 puanla 18 Yaşaltı Birincisi olurken Arda Köle de 3 puanla 15 Yaşaltı Birincisi oldu.
KÜÇÜKLERİN ŞAMPİYONU MASAL OĞUZ
Küçükler Kategorisinde ise Masal Oğuz aldığı 4.5 puanla şampiyon olurken, AdemMertgöz 4 puanla ikinci, Martin Lenoks 4 puanla üçüncü ve Kaan Demirkan 4 puanla dördüncü oldular. 8 Yaşaltı birinciliğini 3.5 puanla Hüseyin Çağan Taşkıran elde etti.
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