FM Hüseyin CanAğdelen ve Masal Oğuz Şampiyon

Satrançta Pazar günü gerçekleşen 4. Ak-Günler İşletmeleri Ltd Şti Satranç Turnuvası’nda Büyükler Kategorisini 5 maçta 4.5 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen kazanırken FM Yamaç Samani de aynı puanla ikinci oldu. Kadir Efe Ermemiş 4 puanla 3. olurken yine aynı puana sahip Kemal Yıldırım 4. oldu. Bu kategoride Zehra Ece Ermemiş 3 puanla Bayanlar Birincisi oldu. Salih Kompil 3 puanla 18 Yaşaltı Birincisi olurken Arda Köle de 3 puanla 15 Yaşaltı Birincisi oldu.

KÜÇÜKLERİN ŞAMPİYONU MASAL OĞUZ

Küçükler Kategorisinde ise Masal Oğuz aldığı 4.5 puanla şampiyon olurken, AdemMertgöz 4 puanla ikinci, Martin Lenoks 4 puanla üçüncü ve Kaan Demirkan 4 puanla dördüncü oldular. 8 Yaşaltı birinciliğini 3.5 puanla Hüseyin Çağan Taşkıran elde etti.



