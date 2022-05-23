banner762
banner815
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
9 0
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
17 0
 
16 0
“Yazıklar olsun böyle işletme anlayışına…”
“Yazıklar olsun böyle işletme anlayışına…”
146 0
Protokolde neler var?
Protokolde neler var?
32 0
Dörtyol ve Pınarbaşı'nda yangınlar korkuttu
Dörtyol ve Pınarbaşı'nda yangınlar korkuttu
26 0
Potada U-20 final serisi çekişmeli başladı
Potada U-20 final serisi çekişmeli başladı
12 0
banner797
banner794

FM Hüseyin CanAğdelen ve Masal Oğuz Şampiyon

banner476

banner825
FM Hüseyin CanAğdelen ve Masal Oğuz Şampiyon
Satrançta Pazar günü gerçekleşen 4. Ak-Günler İşletmeleri Ltd Şti Satranç Turnuvası’nda Büyükler Kategorisini 5 maçta 4.5 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen kazanırken FM Yamaç Samani de aynı puanla ikinci oldu. Kadir Efe Ermemiş 4 puanla 3. olurken yine aynı puana sahip Kemal Yıldırım 4. oldu. Bu kategoride Zehra Ece Ermemiş 3 puanla Bayanlar Birincisi oldu. Salih Kompil 3 puanla 18 Yaşaltı Birincisi olurken Arda Köle de 3 puanla 15 Yaşaltı Birincisi oldu.
KÜÇÜKLERİN ŞAMPİYONU MASAL OĞUZ
Küçükler Kategorisinde ise Masal Oğuz aldığı 4.5 puanla şampiyon olurken, AdemMertgöz 4 puanla ikinci, Martin Lenoks 4 puanla üçüncü ve Kaan Demirkan 4 puanla dördüncü oldular. 8 Yaşaltı birinciliğini 3.5 puanla Hüseyin Çağan Taşkıran elde etti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.