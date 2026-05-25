Gümüş At Satranç Derneği lokalinde gerçekleşen ve hakemliği Tolga Öztürk ve Cengiz Hasman’ın yaptığı 4. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvasında 3. Tur sona erdi.
Sonay Construction ve Evergreen Developments Group tüm maçlarını kazanarak lider konumunda bulunuyorlar.
3. Turun sonunda şu sonuçlar alındı:
Evergreen Developments Group 2-1 CarGet Exclusive
Sonay Construction 2.5-0.5 Selin Soyer Collections
Gizde İletişim 1.5-1.5 Cherry Red Advertising
Foto Yücel 3-0 Eva Petrol
Siba 1-2 Pacific Rent-a-Car
Beyhan Soyer 1.5-1.5 Başlar Süt Ürünleri
Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği 0.5-1.5 Mehmet Şükrü & Co LTD
Profix 0-3 Pacific Petrol