Gümüş At Satranç Derneği lokalinde gerçekleşen ve hakemliği Tolga Öztürk ve Cengiz Hasman’ın yaptığı 4. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvasında 3. Tur sona erdi.

Sonay Construction ve Evergreen Developments Group tüm maçlarını kazanarak lider konumunda bulunuyorlar.

3. Turun sonunda şu sonuçlar alındı:

Evergreen Developments Group 2-1 CarGet Exclusive

Sonay Construction 2.5-0.5 Selin Soyer Collections

Gizde İletişim 1.5-1.5 Cherry Red Advertising

Foto Yücel 3-0 Eva Petrol

Siba 1-2 Pacific Rent-a-Car

Beyhan Soyer 1.5-1.5 Başlar Süt Ürünleri

Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği 0.5-1.5 Mehmet Şükrü & Co LTD

Profix 0-3 Pacific Petrol