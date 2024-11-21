Halil Falyalı suikastini gerçekleştirmek üzere KKTC’ye yasa dışı yollardan giriş yapan Veysel Sare ve Musa Çiçek için karar dün açıklandı.

Hem ehliyetsiz hem sigortasız! Hem ehliyetsiz hem sigortasız!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Veysel Sare’ye 1 yıl, Musa Çiçek’e 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza aldıklarından dolayı Sare ve Çiçek’in cezalarının dünden itibaren başladığını bildirdi.

8 Şubat 2022 tarihinde Çatalköy’de bulunan evine giderken pusuya düşürülerek öldürülen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş suikastı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi zanlılara hüküm vermişti.