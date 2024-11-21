Halil Falyalı suikastini gerçekleştirmek üzere KKTC’ye yasa dışı yollardan giriş yapan Veysel Sare ve Musa Çiçek için karar dün açıklandı.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Veysel Sare’ye 1 yıl, Musa Çiçek’e 8 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza aldıklarından dolayı Sare ve Çiçek’in cezalarının dünden itibaren başladığını bildirdi.
8 Şubat 2022 tarihinde Çatalköy’de bulunan evine giderken pusuya düşürülerek öldürülen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş suikastı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi zanlılara hüküm vermişti.