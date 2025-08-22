KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun son yıllarda yaşadığı gelişim ve büyümeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bize hep şunları söylediler. “Siz mi yapacaksınız? Siz mi başaracaksınız? Olmaz. Bu memleketten bir şey çıkmaz.”

Ama biz inandık. Yılmadık. Vazgeçmedik. Ve evet, biz yaptık. Hep birlikte başardık. Bugün 150 çocuktan 7.000 çocuğa ulaştık. 5 antrenörden 227 antrenöre, tek bir noktadan 27 ayrı noktaya geldik. Kulübü bile olmayan bir federasyondan, 24 kulüplü güçlü bir yapıya dönüştük.

Bu başarı, inancımızın, emeğimizin ve birlikte kurduğumuz hayallerin eseridir. Biz sadece takla atmadık. Biz geleceği inşa ettik. Güçlü kulüplerin, güçlü bir federasyonun temellerini hep birlikte attık.

Bu yolculukta bizimle yürüyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Daha gidecek çok yolumuz, dokunacak çok hayatımız vardır. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır. Bu süreçte bizlere emeği geçen ve destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim.”