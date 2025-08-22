KKTC Golf Federasyonu ve Korineum Golf Kulübü üyesi genç golfcüler Çağıl Akpınar ve Nehir Akpınar kardeşler, İngiltere’de katıldıkları turnuvalarda çok önemli başarılara imza attılar.

Çağıl Akpınar (15), 31 Temmuz’da düzenlenen Hesketh Junior Golf Open’da muhteşem bir performans sergileyerek Kızlar Gross kategorisinde birinci oldu ve 77 vuruşluk skoru ile Genel Gross sıralamasında da üçüncü sırayı elde etti.

Nehir Akpınar (13) ise 7 Ağustos’ta Accrington Golf Club Junior Open’a katılarak 36 puanla Birinci Kategoride birinciliği kazandı.

Bunun yanı sıra, Çağıl’a Southport’taki Royal Birkdale Golf Club’da oynama fırsatı da verildi. 154. Açık Şampiyonası, Temmuz 2026’da bu sahada düzenlenecek.

Bu yılın başlarında Çağıl Akpınar, İskoçya’daki Dumfries and Galloway Golf Club’da düzenlenen Faldo European Tour etkinliğinde de birincilik elde ederek Kasım ayında Dubai’de yapılacak Büyük Finallere katılma hakkı kazanmıştı. Hesketh Junior Golf Open’daki son başarısının ardından şimdi odağını bu prestijli uluslararası turnuvaya hazırlanmaya çevirmiş durumda.