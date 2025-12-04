Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) Başkanı Sabri Ertürk, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Görev süresi boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Ertürk, camianın geleceği adına bu kararın daha doğru olacağına inandığını ifade etti.

Görevi devraldığı gün, bayrağı taşıyabildiği yere kadar taşıyacağını söylediğini hatırlatan Ertürk, “Atçılık ekip işidir; tek bir kişinin çabasıyla yol alınamaz. Böyle camialarda birlik olmadan ilerleme sağlamak mümkün değildir” diyerek sistemli ve kolektif çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Parimutuel sistemin dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da atçılığın temelini oluşturduğunu belirten Ertürk, devlet desteği olmadan bu yapının sağlıklı şekilde yürütülemeyeceğini ifade etti. Kıbrıs’ta düz koşu atçılığının geleceğine dair kaygılarını dile getirirken, ilerleyen dönemde atçılığı daha Avrupa standartlarında sürdürmeyi düşündüğünü söyledi.

Görev süresi boyunca kendisine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür eden Sabri Ertürk, camianın daha iyi noktalara ulaşması yönündeki temennileriyle açıklamasını tamamladı.