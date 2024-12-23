Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki Sanayi Odası’nın son zamanlarda birçok önemli medya kuruluşunu görmezden geldiği ve basın camiası içinde ayrımcılık yapmaya başladığı görülüyor. Bunun en yakın tanığı ise gazetemiz Halkın Sesi Gazetesi oldu. Son dönemde Sanayi Odası tarafından düzenlenen basın toplantıları veya benzeri organizasyonlara Halkın Sesi Gazetesi’nin davet edilmemesi dikkatimizi çekiyor. Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin mihenk taşı olan ve 82 yıldır yayınlarını tarafsız bir yayın ilkesiyle sürdüren Halkın Sesi Gazetesi’nin Sanayi Odası tarafından ve odanın genel sekreteri Erçin Tekakpınar tarafından görmezden gelinmesi oldukça düşündürücü… Halkın Sesi olarak Sanayi Odası’nı “bazı kesimlere laf yetiştirmek” yerine ülke ekonomisi için çalışmaya davet ediyoruz.