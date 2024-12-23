1974 öncesinde Limasol’da eğitim veren ve Kıbrıs Türk halkının tarihinde önemli bir yer tutan 19 Mayıs Lisesi’nin son mezunları 50 yıl sonra Girne’de buluştu.

Kendisi de 1974 mezunu olan Ahmet Aydeniz’e ait Niyazi Restoran’da buluşan son mezunların okula yeni başlamışçasına coşku dolu oldukları ancak birbirlerini hatırlamakta zorlandıkları görüldü.

Kökleri, Limasol’da 1944 yılında eğitime başlayan Leymosun Ortaokulu’na kadar uzanan 19 Mayıs Lisesi, 1974 öncesinde özellikle okul sporları konusundaki iddiası ile adından söz ettirmişti. 1974 yılından sonra Kuzey Kıbrıs’a taşınmayan okul, adını daha sonra 1990-1991 ders yılında Girne’de faaliyete başlayan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne verdi.

19 Mayıs Lisesi’nden mezun olduktan sonra dünyanın farklı yerlerine dağılan son mezunların, 50’nci mezuniyet yılındaki buluşması duygusal sahnelerin yaşanmasına neden oldu. Birbirlerini tanımakta zorlanan 70 yaşına merdiven dayamış mezunlar, lise yıllarını anarak dostluklarını tazelediler. 1970’lerin müzikleri ile eğlenen mezunlar, buna benzer buluşmaların tekrarlanması dileğini sıklıkla ifade ettiler.