57 Takımın katılımı ile 3 Gündür devam eden Gelenksel 2.Hediyem Su Alt Yapı Plaj Voleybolu Şampiyonası oynanan 82 karşılaşma ile tamamlandı.

Kategorilerinde dereceye giren takımlar

U17 Kızlar

1. Berre - Handan ANKA

2. Güliz -Damla GMBÇS

3. Acibesu -Neriman ANKA

U17 Erkekler

1. Doruk -Salim GMBÇS

2. Yusuf -Ammar DTSK

3. Yahya - Savaş EKB

Şampiyonada en değerli kız oyuncu ödülü ANKA'dan Berre ,en değerli Erkek oyuncu ödülünü GMBÇS dan Doruk aldı

Oynanan Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara, görevli hakemlere , Kızlar ve Erkeklerde en değerli oyunculara ödülleri takdim edildi.

Hediyem Su Genel Direktörü Hasan Küçük yaptığı kısa konuşmada her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya destek ve katkı vermeye devam edeceklerini, Çocuklarımızın bu ülkenin geleceği olduğunu dile getirdi. Bu kadar genci voleybol alanında spor yaparken görmekten de büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hediyem Su Genel Direktörü Hasan Küçük'e Şampiyonaya katkılarımdan dolayı KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya tarafından anı plaketi takdimi ile başlayan ödül töreni , Şampiyona da görevli hakemlere Hediyem Su Genel Direktörü Hasan Küçük tarafından takdim edilen anı plaketleri ile devam etti.

Törende daha sonra Kızlarda ve Erkeklerde en değerli oyuncu Ödüllerine geçildi.

Kızlarda ANKA sporcusu Berre " ye ödülünü Başkan Enver Kaya, Erkeklerde en değerli oyuncu seçilen GMBÇS sporcusu Doruk'a ödülünü Asbaşkan Buran Atakan takdim etti.

Gecenin son ödülleri kategorilerinde derceye giren Takımlara takdim edildi .

Kızlarda dereceye giren takımlara ödüllerini Hediyem Su Genel Direktörü Hasan Küçük, Erkeklerde dereceye giren Takımlara ödülleri Mustafa Küçük tarafından takdim edildi.

Kaya " Geleneksel 2.Hediyem Su Alt Yapı Şampiyonasına yapmış olduğu katkı ve destekten dolayı Hediyem Su Genel Direktörü Sn. Hasan Küçük'e camiamız adina teşekkür eder şükranlarımı sunarım.

Gençliğimizin spor yapma imkanlarını artırmak adına bu şampiyonaya sponsor olarak destek veren Hediyem Su Genel Direktörü Hasan Küçük'e, Asbaşkanım Buran Atakan' a , Şampiyonaya katılımları ile renk katan takımlarımıza, Sporcularımızın yetişmesinde büyük emekleri olan Kulüp Başkan ve Yönetimlerine, antrenörlerimize , bizleri her zaman yalnız bırakmayan ailelerimize ve Voleybol severlerimize , başarılı yönetimleri ile görev yapan hakemlerimize ve emeği geçen tüm kesimlere ülke Voleybluna vermiş oldukları katkı ve destekden dolayı sevgi ve saygılarımı sunarım.