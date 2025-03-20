KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, ülke gençliğinin önünü açma hedefiyle göreve geldiklerini söyledi.

Yönetim kadrosunu belirleyen Olimpiyat Komitesi’nin yeni Başkanı, bu sabah brt1’de yayınlanan “Spor Gündemi”nin konuğuydu.

Yeni ekibiyle hafta sonu ilk toplantıyı gerçekleştireceklerini belirten Kamalı, 40 yıldır varlık gösteren komitenin kendine ait bir yerinin olmadığına işaret ederek “Önce kendi evimizi tamamlamamız gerek. Şu anda oturacak bir binamız bir ofisimiz bir sandalyemiz yok. Oturmuş bir personel yapısı, kurumsallaşmış bir yapı yok” ifadelerini kullandı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin tüm spor federasyonlarıyla yakın temasta olacağına vurgu yapan Orçun Kamalı ana hedefin bir olimpiyat evinin sağlanması olacağını söyledi. Komite’ye ait yerin aynı zamanda sporcu-federasyon, antrenör ve bu camiayı oluşturan herkesin evi olacağını da ekledi.

Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, öncelikle atılacak adımlar arasında yapılacak çalışmaların tespiti, ihtiyaç duyulan mali kaynağın olması, yaratılması olduğunu da anlatttı ve “Bir yerde sıfırdan başlıyor gibi olacağız” dedi

Kamalı, yıllardır özveriyle sporun içinde görev alanlardan biri olarak gençlerin önünü açmak için çalışacaklarını söyledi. Kamalı “İnşallah bu görevi başarıyla gerçekleştireceğiz. Yoksa burada olmamızın bir anlamı olmaz” diyerek tamamladı.