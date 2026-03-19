Voleybol Büyük Bayanlar Play Off Final Serisi 4. karşılaşması dün akşam Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda DAÜ ile Koop Bank LVA arasında oynandı.

2025-2026 Sezonu Büyük Bayanlar Lig Şampiyonunu belli edecek olan karşılaşma baştan sona büyük bir heyecan içerisinde geçti. 140 dakikalık mücadelenin ardından sahadan 3-1 galip ayrılan Koop Bank LVA seride durumu 3-2 yaptı ve Sezonu Lig Şampiyonu olarak tamamladı.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle görevli hakemlere ve takımlara ödülleri takdim edildi.

Müsbakada görevli hakemlere ve Finalist DAÜ' ne ödüllerini Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Devrim Alibaba, Şampiyon Koop Bank LVA' ne ise şampiyonluk kupası ve madalyaları Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya tarafından takdim edildi.