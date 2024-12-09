Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen ve TED Kolejinde 7 - 8 Aralık 2024'te gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Altyapı Ligi sonuçlandı. Erkan Kemal Çeliker, Yaroslav Morozov, Aren Cemal Berkin ve Duhan Özkul'dan oluşan Gümüş At U10 takımı 3 maçının tümünü kazanarak şampiyon olmayı başardı ve bu turnuvada derneğimize ilk şampiyonluğu kazandırdılar.

Akasya Eskiköy, Haşim Akgüney, Hasan Bilgiç, Amir Amantaev ve Berfin Kaya'dan oluşan Girne Kalesi U14 takımımız da 3 takım arasında üçünücü oldu.

Kaan Demirkan, Eser Eroğul, Kuzey Durmuşoğlu, Mehmet Altuğ Yiğitoğlu ve Baran Demirkan'dan oluşan Gümüş At U16 takımı da güçlü rakiplerle oynayarak iyi bir tecrübe edindiler.

2024 Selin Karakaya KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı 2024 Selin Karakaya KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı