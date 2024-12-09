Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen ve TED Kolejinde 7 - 8 Aralık 2024'te gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Altyapı Ligi sonuçlandı. Erkan Kemal Çeliker, Yaroslav Morozov, Aren Cemal Berkin ve Duhan Özkul'dan oluşan Gümüş At U10 takımı 3 maçının tümünü kazanarak şampiyon olmayı başardı ve bu turnuvada derneğimize ilk şampiyonluğu kazandırdılar.

Akasya Eskiköy, Haşim Akgüney, Hasan Bilgiç, Amir Amantaev ve Berfin Kaya'dan oluşan Girne Kalesi U14 takımımız da 3 takım arasında üçünücü oldu.

Kaan Demirkan, Eser Eroğul, Kuzey Durmuşoğlu, Mehmet Altuğ Yiğitoğlu ve Baran Demirkan'dan oluşan Gümüş At U16 takımı da güçlü rakiplerle oynayarak iyi bir tecrübe edindiler.