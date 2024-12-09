28. Geleneksel Şehit Menteş Zorba Anı Koşusu, dün Yeşilköy’de gerçekleştirildi. Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu’nun her yıl düzenlediği anı koşusunda İskele Bölgesi İlkokul kız ve erkek öğrencileri yarıştı.

Anı koşusu dolayısıyla düzenlenen törene Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, İskele Sivil Savunma Başkanlığı yetkilileri, Zorba ailesi, Ziyamet Karakolu yetkilileri, Erenköy Lisesi Müdür ve öğretmenleri, bölge ilkokulu müdür ve muavinleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu Sorumlu öğretmeni Mürvet Akbaş, Zorba ailesi adına Mehmet Zorba’nın konuşmaları yer alırken, Şehit Menteş Zorba’yı anlatan sunum ve şiir okundu.

Anı koşusuna; ev sahibi Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Konuklar İlkokulu, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu ve İskele Suat Günsel Devlet Okulu öğrencileri katıldı.

800 metre minik kız ve 1000 metre minik erkeklerin yarışının ardından dereceye giren öğrenci ve okullara, kupa madalya ve şiltleri takdim edildi.

Kupa, Madalya ve Şilt Alan öğrenci ve okullar:

800 METRE MİNİK KIZLAR

Ferdi kız:

1- Derin Su Dengel ( Dr.Suat Günsel İlkokulu)

2- Vayvana Hechback (Dr. Suat Günsel İlkokulu)

3- Şura Duran (Dipkarpaz İlkokulu)

TAKIM SONUÇLARI:

1- Dr. Suat Günsel Devlet Okulu

2- Dipkarpaz İlkokulu

3- Çayırova İlkokulu

1000 METRE MİNİK ERKEKLER

Ferdi Sonuçları:

1- David Can ( Dr. Suat Günsel İlkokulu)

2- Maxim Altanou (Şht. İlker Karter İlkokulu)

3- Fevzi Ali Altıoğlu ( Yenierenköy İlkokulu)

TAKIM SONUÇLARI:

1- Yenierenköy İlkokulu

2- Dr. Suat Günsel İlkokulu

3- Şht. İlker Karter İlkokulu