KKTC Golf Federasyonu 2025 Turnuva Programı çerçevesinde, sezonun ilk turnuvası olan ve her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Seniha & Niyazi Öztoprak Open Golf Turnuvası 26 Ocak Pazar günü CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşti. Geniş bir katılımla gerçekleşen ve çok güzel bir havada oynanan turnuvanın Şampiyonu 41 Puan ile Bertan Erçin oldu. Stableford formatında, Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 39 Puan ile Mehmet Özarı alırken, Mahmut Kahraman da 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 26 Puan ile Derviş Sam oldu.

Turnuvadaki diğer özel ödüller olan Bayrağa En Yakın Vuruş Ödülünü Sertaç Yeşilçimen alırken, En Uzun Vuruş Ödülünü de Derviş Sam aldı.

Kazananların kupaları turnuva sponsoru Dr. Hasan Öztoprak, Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer, Golf Federasyonu Kaptanı Hasan Kasapoğluları Ve CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Dr. John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

Turnuva sonrası, sponsor tarafından oyuncu ve misafirlere yemek ikram edildi.