Golden Ribbon Müsabakaları büyük coşku ve heyecan içerisinde Girne evsahipliğinde tamamlandı.Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan toplam 320 sporcunun katıldığı organizasyon, hem sporcuların performansları hem de renkli görüntüleriyle dikkat çekti.

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü iş birliğinde düzenlenen Golden Ribbon Müsabakaları, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı.3 gün boyunca süren yarışmalara yaklaşık 320 sporcu katıldı.

Golden Ribbon Müsabakalarına Lefkoşa Jimnastik Kulübü adına katılan son dönemin parlayan yıldızı Su Sönmez yine kürsüden inmedi. 2025 yılının sonlarında bir anda zirve yaparak gündem yaratan genç kızımız Güney Kıbrıs ve Polonya’daki başarılarından sonra KKTC’de de zirveden inmiyor.

Salsa Solo ve Latin Show yarışmalarında izleyenleri büyüleyen Su Sönmez juri tarafından her iki yarışmada da Şampiyon olarak açıklandı.

Golden Ribbon Müsabakalarında katıldığı 2 yarışmada da 1.lik kürsüsüne çıkan Su Sönmez yakın zamanda katılacağı Dünya Şampiyonası içinde yine gövde gösterisi yaptı.

Sporcuların yeteneklerini sergilediği organizasyonda, ritmik cimnastiğin estetik ve disiplin dolu dünyası izleyicilerden büyük beğeni topladı. Müsabakalarda yer alan sporcuların ortaya koyduğu performanslar, hem ailelerini hem de antrenörlerini gururlandırdı.

Organizasyon yetkilileri, etkinliğin sağlıklı, başarılı ve coşkulu bir atmosferde sürmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, müsabakaların gerçekleşmesinde emeği bulunan ailelere, hakemlere, antrenörlere, gönüllülere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.