Başbakan Ünal Üstel, ülkeye uluslararası standartlarda, modern ve çok amaçlı yeni bir spor kompleksi kazandırmak için proje sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, hükümetin en önemli önceliklerinden biri olan gençliğe ve spora yönelik yatırımları kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Üstel, yaklaşık 20 milyon TL seviyesindeki spor bütçesinin 1 milyar TL’nin üzerine çıkarıldığını hatırlatarak, spor altyapısına tarihi yatırım imkanı sağlandığını söyledi.

1982 yılında hizmete giren ve halen kullanılan ülkenin en büyük stadyumunun artık ihtiyaca cevap vermekte zorlandığını ifade eden Üstel, futbolun yanı sıra farklı spor branşlarına da hizmet verecek yeni bir spor kompleksinin hayata geçirileceğini belirtti. Başbakan Üstel, bu kapsamda yer seçimi ve ön hazırlık çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile İstanbul’da incelemelerde bulunduklarını dile getiren Üstel, Türkiye’de son yıllarda inşa edilen stadyumları gezdiklerini, teknik ekiplerin proje sunumlarını dinlediklerini ve proje sürecini başlattıklarını söyledi.

Üstel, projelendirme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını, spor kompleksinin temelinin atılacağını ve tamamlandıktan sonra gençlerin, sporcuların ve halkın hizmetine sunulacağını belirterek; spora yatırım yapmaya, gençlere yeni imkanlar kazandırmaya ve ülkenin spor altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.