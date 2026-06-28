Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda 22 safkan mücadele etti.

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı, Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan, 2.29.49'luk derecesiyle birinci tamamladı. 2.29.96'lık derecesiyle Fedai Kahraman'ın sahip olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Rabovo" isimli safkan ikinci sırada yer aldı. Murat Aktaş'ın sahibi olduğu, Ercan Çankaya'nın jokeyliğini yaptığı "Ersele Beyi" de 2.30.02'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Gazi Koşusu'nu izlemek için gelen yarışseverler uzun kuyruklar oluştururken, hipodromda rekor bir sayıyla 67 bin 200 seyircinin yer aldığı açıklandı.

Kazanan atın sahibine büyük ödül

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Bay Nalçakan" isimli safkan, sahibine 50 milyon lira kazandırdı.

Koşuda ikinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış olacak.

Halis Karataş'ın 7. zaferi

Gazi Koşusu'nu "Bay Nalçakan" isimli safkan ile kazanan Halis Karataş, bu koşudaki 7. zaferine ulaştı.

Halis Karataş, son olarak "Blaze To Win" isimli safkan ile 2014 yılında Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. Karataş, 12 senenin ardından Gazi Koşusu'nda 7. kez şampiyonluğa uzandı.