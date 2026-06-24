KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Olimpizm ve Fair Play Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Pasha Hotel’de gerçekleştirilen gecede, sporun gelişimine katkı sağlayan isimler başarıları ve örnek davranışları nedeniyle ödüllendirildi.

Olimpizm Özel Ödülleri kapsamında Ahmet Sami Topcan Ödülü'nü Eyüp Zafer Gökbilen alırken, KKTC MOK Olimpizm Ödülü Enver Kaya’ya verildi. Şampiyon Melekler Olimpizm Ödülü'nün sahibi Türkiye 3x3 Basketbol Şampiyonu Levent Koleji olurken, Hakem Olimpizm Ödülü Öykü Erin’e, Yönetici Olimpizm Ödülü Türkay Akpınar’a, İş İnsanı Olimpizm Ödülü Bayar Piskobulu’na ve Basın Olimpizm Ödülü Ertan Birinci’ye takdim edildi.

Fair Play Ödülleri’nde ise Sportif Davranış Ödülü Nesrim Osman’a, Sportif Kariyer Ödülü İbrahim Yavuz’a, Sportif Tanıtım Ödülü Yücel Hatay’a ve Toplumsal Davranış Ödülü Mazhar İqbal’e verildi. Fair Play Özel Ödülü’nün sahibi ise Engelliler Spor Federasyonu oldu.

MOK ile AÖA iş birliğinde verilen Yılın Fair Play Bayrağı ödülüne ise Karaoğlanoğlu İlkokulu layık görüldü.

Gecede ayrıca atletizm, voleybol, tenis, halter ve farklı spor branşlarında ulusal ve uluslararası başarılar elde eden çok sayıda sporcu, antrenör ve spor insanı da Onursal Olimpizm Ödülleri ile onurlandırıldı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ve yönetim kurulu tarafından takdim edilen ödüllerle, sporun evrensel değerlerini yaşatan ve ülke sporuna katkı sağlayan isimlerin başarıları bir kez daha taçlandırıldı.