Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Girne Halk Evi’nin tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Hacıömer(Batsi) yaşadığı talihsiz kaza sonucunda hastanelik oldu.

Batsi hastanede yapılan tedavinin ardından ev istirahatine alındı.

Konuyla ilgili Girne Halk Evi Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı:

“Teknik Direktörümüz Hüseyin Batsi, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu yapılan müdahalelerin ardından ev istirahatine alındı.

Hüseyin Batsi’ hocamızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve en kısa zamanda tekrar aramıza dönmesini temenni ederiz

Geçmiş olsun Hüseyin Batsi!”