KTSYD Başkanı Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ziyarette yaptığı konuşmasına, her zaman iyi ilişkiler ve işbirlikleri olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ederek başladı.

KTSYD Başkanı Özsoy, yerel yönetimlerin spor federasyonları ve bireysel başarılar elde eden sporcular üzerinde önemli katkı ve yardımlarının olduğu bunun dernekler ve kulüplere de genişlediğine dikkat çekti. Spor Yazarları Derneği’nin de gerek ülkemiz, gerekse başkent Lefkoşa’da, hem üyeleri hem de sporun birçok kesimi için sadece sportif değil, sosyal ve kültürel anlamda da aktif faaliyetler yaptığına vurgu yapan başkan Özsoy, derneğin her yıl gerçekleştirdiği “YILIN BAŞARILILARI ÖDÜL TÖRENİ” ile de sporun her kesiminden başarılılara ödül vererek onlara destek verip, teşvik ettiğini söyledi. KTSYD Başkanı Özsoy, bu yıl yapılacak olan ödül törenine de LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı davet ederek kendisine hatıra plaketi takdim etti.

HARMANCI: İMKANLAR DOĞRULTUSUNDA SPORA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kabulünde yaptığı konuşmasında belediye olarak imkanları doğrultusunda elinden geldiğince tüm spor branşlarına ve sporculara yardımcı olmaya gayret ettiklerini, bundan sonra da bu yardımlarını imkanları doğrultusunda sürdüreceklerini söylerken belediyenin de sportif anlamda çok sayıda etkinlik gerçekleştirerek spora hizmet verdiğini vurguladı.

LTB Başkanı Harmancı, “Sporcularımızın başarısı elbette gurur kaynağımızdır ancak bu başarıları topluma duyurma görevi de spor yazarlarınındır. Bu anlamda spor yazarlarının emekleri ve hizmetlerini de saygıyla karşılıyorum, derneğin faaliyetlerinde ve çalışmalarında da sizlere başarılar diliyorum” dedi.