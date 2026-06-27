Spor Dairesi Müdürlüğü spor tesislerinde temizlik çalışması için düğmeye bastı.

Spor Dairesi yeni müdür Müdürü Ersan Karataş yaptığı açıklamada Sporun her yaş grubundan vatandaşımız için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini bu nedenle spor tesislerindeki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Atatürk Spor Kompleksinde temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Karataş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ersan Karataş tüm tesislerde temizlik ve bakım onarım çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini belirtti.