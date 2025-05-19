Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Tenisi Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Futbol Tenisi Gençlik Kupası” genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Necati Taşkın Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuva, ikili kategoride ve 12 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonda 35 maç oynanırken ortaya konulan mücadeleler dikkat çekiciydi.

Turnuvaya ilk kez katılan Lefke Üniversitesi, Final Üniversitesi ve 19 Mayıs TMK okulu (iki takımla) turnuvaya ayrı bir renk kattı. 19 Mayıs TMK, yarı finale yükselme şansını yalnızca tek sayı averajı ile kaybederek büyük bir talihsizlik yaşadı. Organizasyona tek kadınlar takımı olarak katılan Final Üniversitesi Kadın takımından Ebru Mansur ve Elena Karpuz tek takım olmaları nedeniyle erkek takımlarıyla gösteri maçı yaptı. Organizasyon sonunda ise kupa ile ödüllendirildiler.

Oynanan maçlar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

1. Ada Spor – Uğur Kaya, Ahmet Yeşil

2. Ak Tekno – Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğulları

3. Team Garga – Doğukan Doğu, Fikret Köreli