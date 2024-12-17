Türk Ocağı maçının hakemi Abdullah Genç’in yaptığı hatalar, genelde ise sezon başından bu yana aleyhlerine yapılan hakem hatalarına isyan etti.

Ahmet Sakallı açıklamasında şunları söyledi:

“Hamitköy olarak Süper Ligden düştüğümüz sezondan başlayan büyük hakem hatalarına maruz kalıyoruz.

Geçmiş sezonlarda da Birinci Ligde aleyhimize çok hakem hatası oldu. Ancak gerek federasyonun gerekse de futbolumuzun olumsuz etkilenmemesi adına açıklama yapmaktan kaçındık.

2024 – 2025 sezonunun başlangıcından itibaren aleyhimize inanılmaz hakem hataları yapılıyor. Bu sezon 4 nizami golümüz iptal edildi. Buna rağmen ağzımızı açmadık. Ancak Türk Ocağı maçının hakemi Abdullah Genç’in 90 dakika boyunca aleyhimize verdiği kararlar, bizi maçta olumsuz etkiledi.

Abdullah Genç 2 hedefi olan takımın maçının ağırlığını kaldıramadı. Maç sırasında ince ince bizi doğradı. Tüm takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullandı. Merkez Hakem Kurulu, nasıl olur da böyle bir maça böyle deneyimsiz bir hakem verdi, onu da anlamıyorum.

Abdullah Genç son olarak rakibin şiddetli dirseğini yüzüne yiyen ve acı içerisinde kıvranan oyuncumuzun etrafında dolanarak, oyuncumuzun isyan etmesini, tetikte bekledi. Darbeyi yapıp, kart görmesi gereken Türk Ocağı futbolcusuna kart veremeyen Abdullah Genç, bizim orta sahadaki en etkili oyuncularımızdan biri olan Hasan’a isyan etmesi sonrasında, 2. sarı karttan kırmızı kart göstermekten çekinmedi. Böylelikle futbolcumuzun kritik Küçük Kaymaklı maçında oynamamasını sağladı.

Abdullah Genç’in hatalı kararları Türk Ocağı maçıyla sınırlı kalmayıp, bir sonraki maçımıza da etki yaptı.”