Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, Nethouse Networks ile iletişim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında, maç günlerinde stadyumda internet hizmeti sağlanacak.

Anlaşmanın taraftarlara yönelik bir diğer ayağında ise kombine kartı satın alacak taraftarlara 6 aylık internet hizmeti hediye edilecek.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, söz konusu iş birliğinin taraftarlarla kulüp arasındaki bağı güçlendirmeyi ve maç günlerinde daha iyi bir iletişim altyapısı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Kulüp, iş birliği dolayısıyla Nethouse Networks’e teşekkür etti.