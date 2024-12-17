Kemal Boyacı başkanlığındaki Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu basın açıklaması yaptı. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulunun basın açıklaması şöyle:

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nden Açıklama

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü olarak, 90 yıllık köklü tarihimiz boyunca hiçbir zaman gereksiz tartışmaların tarafı olmadık. Kulüp olarak, hakemler ve diğer kulüplerle polemiğe girmemeyi, işimize odaklanmayı ve gençlerimizin spor yapabileceği ortamları geliştirmeyi kendimize ilke edindik. Bu doğrultuda altyapımıza ve tesisleşmeye yatırım yaparak, kulübümüzün gelir getirici projelerini adım adım hayata geçirdik.

Ancak, İskele ilçesinin Süper Lig’deki tek temsilcisi olan bu büyük camiamız, yıllardır süregelen duruşu nedeniyle zaman zaman haksızlığa uğramaktadır. Lobi faaliyetlerinden uzak, şeffaf duruşumuzun kulübümüze zarar verdiği ortadadır; fakat bu ilkeli duruşumuzu değiştirmeyeceğimiz de açıktır.

Geçtiğimiz 13 hafta boyunca Süper Lig’de karşılaştığımız haksızlıklara rağmen, sağduyulu davranarak spor camiasını rencide edecek açıklamalardan kaçındık. Ancak bu duruşumuz, yeşil sahalarda yapılan bariz hatalar karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmemelidir. Kulübümüz, camiamız, destekçilerimiz ve sponsorlarımızla birlikte, gereken her platformda gereken cevabı verebilecek güce, bilgi birikimine ve imkana sahiptir.

13. HAFTA MÜSABAKASI VE HAKEM HATALARI

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nun 13. haftasında, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynadığımız müsabakada yaşananlar bardağı taşırmıştır. Görevlendirilen hakemler konusunda Federasyon’a defalarca yaptığımız yazılı itirazlara rağmen bu isimler aynı şekilde sahaya çıkartılmıştır.

Maç esnasında ofsayt olan bir pozisyonda gol verilmesi, oyuncumuzun ceza sahası içerisinde maruz kaldığı açık faulün penaltı olarak değerlendirilmemesi kabul edilebilir değildir. Burada sorulması gereken soru şudur: Bu kararların arkasında hangi lobiler vardır? 90 yıllık bir camia ve bu büyük kulüp üzerinden bir oyun mu oynanmaktadır? Yapılan hataların bedelini kim ödeyecektir?

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü olarak, bu yaşananların takipçisi olacağımızı ve haklarımızı her platformda arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu kulüp, kimsenin haksızlığına boyun eğmeyecek kadar güçlü, birlik ve beraberlik içinde bir camiadır.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu