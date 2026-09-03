Tuzlaspor, yeni sezon öncesi yönetim kadrosuna Orhan Taşdemir’i dahil etti.

Başkan Hüseyin Umay ile birlikte sezon açılışında yer alan Taşdemir, kulübün yeni dönem hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 25 yıldır turizm, işletme yönetimi, organizasyon ve farklı ticari alanlarda aktif olarak görev yapan Taşdemir, iş dünyasındaki tecrübesini Tuzlaspor’un geleceğine aktarmayı hedeflediğini belirtti.

Taşdemir, başkan Hüseyin Umay ve yönetim kurulu ile birlikte Tuzlaspor’u sportif, kurumsal ve ekonomik açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Altyapıya daha fazla önem vererek genç futbolcuların Tuzlaspor çatısı altında yetiştirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Taşdemir hedeflerini, “Biz sadece bugünün takımını değil, yarının Tuzlaspor’unu inşa etmek istiyoruz.” sözleriyle özetledi.