Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, Mağusa Türk Gücü’nün genç yeteneği Cafer Özerdemli’yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

Genç yaşına rağmen Süper Lig’de sergilediği performans, mücadele gücü ve yeteneğiyle dikkat çeken Cafer Özerdemli, bundan böyle Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü’nün başarısı için ter dökecek.

Transferin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan kulüp yöneticisi Serhan Alihan’a da teşekkür edildi. Transfer görüşmeleri ve imza sürecinin Serhan Alihan’ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, genç oyuncuya hoş geldin diyerek yeni takımında başarılar diledi.