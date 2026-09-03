AKSA Birinci Lig kulübü Kozanköy yeni sezona lisanslı futbolcusu olmadığı için katılamayacak. Sona eren transfer dönemi içerisinde hiçbir işlem gerçekleştirmediği gözlemlenen ve elinde bonservisli futbolcusu kalmayan Kozanköy’ü zor günler bekliyor.

Uzun süreden beri takımın lige katılabilmesi için uğraşan ancak bu çabaları karşılıksız kalan başkan Serkan Alkanat ve yönetim kurulunun Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na lige katılmayacaklarına yönelik resmi kulüp belgesini vermesi bekleniyor.

Kozanköy Kulübü 2 sezon önce aldığı sponsor desteği ile kadrosuna kiralık olarak birçok futbolcu katarak 1. Lige yükselmişti. Geride kalan sezonun başında yine sponsor desteği ile kadrosuna kiralık transferler yaparak ilk devreyi iyi noktada tamamlamıştı. Ancak ikinci devrede sponsorun desteğini çekmesiyle kulüpte sorunlar yaşanmaya ve gerileme başlamıştı. Sezon sonunu play-out hattının hemen üzerinde tamamlamıştı.