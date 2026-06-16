Ülkemizden sahte pasaport ile çıkış yaparak Türkiye’ye giden ve orada durumun anlaşılması üzerine İNAD (Kabul Edilemez Yolcu) ilan edilerek geri gönderilen ve “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan İranlı isminin baş harfleri P.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Yener olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı P.A.’nin 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:35’de Kwestan Abdalla Has Hassan adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaparken TC. Polisi tarafından tespit edilerek İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş ve 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirterek bu bağlamda sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.