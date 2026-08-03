Taşkınköy'de faaliyet gösteren Metropol Süpermarket'te bugün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı olayda iki kişi ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 11.45 sıralarında bir erkek şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle tasarrufunda bulundurduğu bıçakla bir kadını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. Zanlı, saldırının ardından aynı bıçakla kendisine zarar vererek intihara teşebbüs etti.

Olayda ağır yaralanan kadın ile zanlı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.