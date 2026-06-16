Lefkoşa’da meydana “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket, sahte banka emri düzenleme” meselesiyle ilgili isminin baş harfleri H. S. isimli zanlı da tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı.

Polis, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden şirketin direktörü Volkan Bilal Emirkanı ile 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, sahte kaza sigortası yaptıklarını ve mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta poliçesini ödenmiş gibi göstererek, 80 bin dolar tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 14 Haziran’da tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının cep telefonunda tespit edilen kredi kartı bilgileriyle bankalardan emare aldıkları hesaplarından para çekilen şahısların kredi kartı bilgileriyle birebir örtüştüğünü açıkladı. Polis, ayrıca telefonda yapılan incelemede suçla bağlantılı 7 kişi tespit ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek, ifade alacaklarını ve birçok evrakın incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, banka dökümlerinin de inceleneceğini, aranan 7 kişi olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.