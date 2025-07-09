Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavvüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs” suçlarından tutuklanan zanlı Sandipbhai Jagdishbhai Patel dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Sandipbhai Jagdishbhai Patel’in 3 Temmuz 2025 tarihinde annesi adına oturma izni alabilmek için Girne Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi tarafından hazırlanan pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları sahteleyip polis adına imza atarak sahtelemiş olduğu bu belgeyi Lefkoşa'da İçişleri Bakanlığı'nda tedavüle sürerek sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis görevli memurların konu evrakın sahte olduğunu alması üzerine olayın polisin bilgisine getirildiği ve zanlı Sandipbhai Jagdishbhai Patel’in tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.