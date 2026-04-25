Lefkoşa’da “Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahtelenmiş Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından itham edilen Zamira Hamudova dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı, zanlının 10 Kasım 2025 ile 23 Mart 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da Ortaköy bölgesinde bulunan bir ikametgâh üzerinden sahte kira sözleşmeleri düzenlenmesine dahil olduğunu belirtti. Söz konusu sözleşmelerin, kiracısı olmayan kişilere oturma izni alınabilmesi amacıyla hazırlandığı ve ilgili kişiler aracılığıyla Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunularak pullatıldığı ifade edildi.

Polis, olayın ortaya çıkmasının ardından 26 Mart 2026 tarihinde soruşturma kapsamında üç kişinin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve teminata bağlandığını kaydetti. Soruşturma sürecinde aranan şahıs ilan edilen zanlının ise Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı aktarıldı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığı, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ve sabıkasının olmadığını ifade ederek teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.