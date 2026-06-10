Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünmek İçin Ödünç Olarak Belge (kimlik Kartı) Vermek” suçundan tutuklanan zanlı isminin baş harfleri S.I. I. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:02 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan kara giriş kapısından geçiş yapmak için gelen Belçika’da sakin zanlı S. I. I’nın işlem yaptırmak istediği sırada yapılan kontrolde, konu şahsın 23 Mayıs 2026 tarihinde adına ıstar olunan Belçika Kimlik Kartı ile KKTC’ye Havalimanı'ndan giriş yaptığı ancak 27 Mayıs 2026 tarihinde ayni kimlik kartı ile yine Havalimanı'ndan çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasını ardından başlatılan soruşturmada zanlının bahse konu kimlik kartını “James” lakaplı adını ve soyadını bilmediği şahsa vererek Havalimanı’ndan çıkış yapmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının çantasında yapılan aramada takma saç ve bir adet fotoğraf bulduklarını kaydetti. Polis, havalimanında kamera görüntülerinin incelendiğini, söz konusu kimlikte işlem yapan şahsın, çantada tespit edilen fotoğraftaki kişi olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.