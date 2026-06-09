Sinem Kaşifoğlu’nun okul öncesi dönem çocuklarına yönelik kaleme aldığı ilk kitabı Sessiz Pırpır’ın Gürültüsü, Luna Yayınları tarafından yayımlandı.

“Kendini keşfetme”, “farklılıkları kabul etme” ve “hayallerden vazgeçmeme” temalarını işleyen eser, 3-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik yazıldı.

Kitabın yayın yönetmenliğini ve editörlüğünü İlknur Ergun üstlenirken, resimlemeleri Deniz Bozkır tarafından yapıldı.

Türkiye’de Kitepperonu.com üzerinden satışa sunulan kitap, KKTC’de ise Harmony Kırtasiye ile Deniz Plaza’nın Gazimağusa ve Lefkoşa şubelerinde okuyucularla buluşuyor.

-Kaşifoğlu: “Yazarlık serüveni uzun yıllardır hayalini kurduğum bir hedef”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunu Sinem Kaşifoğlu, yazarlık serüveninin uzun yıllardır hayalini kurduğu bir hedef olduğunu ifade etti.

Kaşifoğlu, aldığı yazarlık eğitiminin ardından çocuk edebiyatına yöneldiğini ve çocukların dünyasından edindiği ilhamla eserini kaleme aldığını kaydetti.

Yazarlık çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kaşifoğlu, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik ikinci kitabının dizgi aşamasında olduğunu, ayrıca ortak bir öykü kitabında yer alan eserinin de temmuz ayında yayımlanacağını belirtti.