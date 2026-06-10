Güzelyurt’ta önceki akşam saat 20.00 sıralarında Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan 24 yaşındaki isminin baş harfleri M.K.M.’nin kullanımındaki ve 21 yaşındaki isminin baş harfleri A.E.H.E.’nin yolcu olarak bulunduğu araçta sürücünün şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, sürücü M.K.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Akabinde, M.K.M’nin Lefkoşa’da ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, ayrıca yolcu A.E.H.E.’nin Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.