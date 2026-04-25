Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “yetkisiz belge düzenleme” başlığı altında 10 davadan yargılanan Faezeh Yosuefzade hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyet, sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Sanık hakkında verilen kararı Heyet Başkanı Cemaller okudu.

Yargıç, sanığın 3 Ocak 2020- 8 Haziran 2023 tarihleri arasında dolandırmak kastıyla ve yetkisi olmaksızın sahte olarak düzenlemiş olduğu bir üniversiteye ait Diş Hekimliği Diplomasını, diploma eki, transkripti ve üniversite adına yazılan yazılara, Rektör, Dekan, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Başhekim ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi personelinin farklı belgelerde bulunan imzalarını kopyalayıp söz konusu diploma üzerine aktarmak ve gerçekte üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmayan kaşe ve soğuk mühürler ile mühürlemek suretiyle yetkisiz belge düzenlediğini söyledi. Başkan, sanığın Diş Hekimliği transkriptini Öğrenci İşleri Daire Başkanının imzasını farklı belgelerde bulunan imzasını kopyalayıp söz konusu diploma üzerine aktarmak ve gerçekte üniversiteye ait olmayan kaşe ile mühürlemek suretiyle yetkisiz belge düzenlediğini söyledi.

Yargıç, sanığın 2015 yılında eğitime başladığını, 2019-2020 dönemine kadar devam ettiğini, başarısız olmasından dolayı eğitiminin üniversite nezdinden sonlandığını, kendisine okul tarafından transkrip ve diploma verilmediğini söyledi. Yargıç, sanığın birçok yetkilinin imzasını taklit ederek, mezun olmadığı halde kendisini mezun olarak gösterdiğini belirtti. Yargıç, sanığın sahte belgelerle Güney Kıbrıs’taki İran elçiliğine başvuru yaptığını kaydetti.

Yargıç, İran elçiliğinin diplomanın sahte olup olmadığına dair KKTC makamlarından bilgi talep etmesi üzerine olayın, ortaya çıktığını, sanığın 18 Eylül 2025’te tutuklandığını belirtti.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu yetkisiz belge düzenleme suçu için ceza yasasının 7 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü kaydetti.

Yargıç, kararına şöyle devam etti:

“Sanık bu suçu organize şekilde suçu işlemiştir. Sanık derslerinde başarısız olduğu halde kendisine sahte bir diş hekimliği diploması oluşturmuştur. Sahte diploma ile Diş Hekimi olmak, yeterli bilgi ve birikimi olmadan insan sağlığına müdahale etmek demektir. Böyle bir niyetle hareket etmek çok ciddi suçlara, çok ciddi zararlara sebep olabilecek bir davranıştır. Sanık diploma yanında sahte transkript de hazırlamış, ayni şekilde birçok kişinin imzalarını kopyalayarak yetkisiz ve sahte belge düzenlemiştir. Sanık başarısız olduğu derslerden başarılı gibi ders notu kaydı yapmış, başarısız olduğu derslerde başarılı gibi kayıt yapmıştır. Yani sanık yeterli eğitim ve öğrenimi almadan, kendisine oldukça ciddi eğitim ve ciddi öğrenim gerektiren Diş Hekimi Diploması düzenlemiştir. Suçun işleniş şeklinin vahameti oldukça ağırdır. Suçun işleniş şeklini sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendiririz.”

Yargıç, böylesi bir suçundan özellikle ayni üniversiteden hakkı ile çalışıp diploma alan kişileri ciddi şekilde olumsuz etkilediğini, sanık ve sanık gibi kişilerin, hakkı ile mezun olmuş kişilere şüphe ile bakılmasına sebebiyet verdiğini belirterek, “Yapılan sahtekarlığa tarafımızdan hiçbir şekilde hoşgörü ile bakılması mümkün değildir” dedi. Yargıç, sanığın sabıkası olmamasını, suçlarını kabul etmesini, mahkemeden özür dileyerek nedametini gösterdiğini belirterek, bu huşuların da hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Cemaller, netice itibariyle sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.