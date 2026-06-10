Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele eden Hamitköy’de, Sait Yalızat başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.
Hamitköy yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan: Sait Yalızat
Asbaşkan: Halil İbrahim Şeytan
Genel Sekreter: Mustafa Koruer
Basın Danışmanı: Hüseyin Büyükoğlu
Veznedar: Ahmet Kolbaşı – Hüseyin Moda – Mustafa Şeytan
Stat Sorumlusu: Orkun Saner
A Takım Sorumlusu: Metin Dağaşaner – Umut Göktaş – Mustafa Koruer
Disiplin Kurulu: Ahmet Kolbaşı – Hüseyin Moda