Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele eden Hamitköy’de, Sait Yalızat başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Hamitköy yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Sait Yalızat

Asbaşkan: Halil İbrahim Şeytan

Genel Sekreter: Mustafa Koruer

Basın Danışmanı: Hüseyin Büyükoğlu

Veznedar: Ahmet Kolbaşı – Hüseyin Moda – Mustafa Şeytan

Stat Sorumlusu: Orkun Saner

A Takım Sorumlusu: Metin Dağaşaner – Umut Göktaş – Mustafa Koruer

Disiplin Kurulu: Ahmet Kolbaşı – Hüseyin Moda