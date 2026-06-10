Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde hintkeneviri Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı isminin baş harfleri W. D. N. M. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Lefkoşa’da Oğuz karayel Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bir polis ekibinin devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da zanlı W. D. N. M.’nin üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde 2 adet sigara kutusu içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin analize, maddenin muhafazasında kullanılan naylonun gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Polis Genel Müdürlüğü İz inceleme birimine gönderildiğini açıkladı.

Polis, zanlının sözlü beyanda bulunduğunu, bu beyanların araştırılmasının sürdüğünü kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.